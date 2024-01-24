По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 29 километрах на юго-запад от Краснодара 24 января в 14:19 произошло землетрясение магнитудой в 4,5 балла, эпицентр которого находился на глубине в 10 километров.

Жители Краснодара из разных районов города написали в социальных сетях, что они ощутили незначительные колебания в своих домах. Люди написали, что в их квартирах тряслись различные предметы интерьера и мебель.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, незначительные подземные толчки ощущались в таких населенных пунктах, как Краснодар, Горячий Ключ, а также в Северском районе региона. В настоящий момент мониторинговые группы муниципальных образований в указанных выше населенных пунктах проверяют информацию о возможных повреждениях зданий и сооружений непосредственно на местах.

По информации экстренных служб региона, все инфраструктурные объекты Краснодарского края продолжают работать в штатном режиме.