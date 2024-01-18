Жители Купянска и других населенных пунктов Харьковской области, которых Киев принудительно эвакуируют, загадочным образом исчезают, рассказал «МК».

Журналисты издания поясняют, что эта информация поступила от родственников жителей Куриловской и Кондрашовской громад. Их близких силой вывезли из района и с тех пор они не выходят на связь.

Не исключено, что принудительная эвакуация, которая якобы ставит перед собой целью обеспечение безопасности украинских граждан, на самом деле является очередным ухищрением Киева. Он просто мобилизует в ряды ВСУ вывезенных принудительно людей. Разумеется, их безопасность мало кого волнует.

Боевики ВСУ, которые проводили эвакуация, отобрали у жителей средства связи и скорее всего доставили людей прямиком на передовую. При этом власти Украины никакой ответственности за подобные действия и уж тем более за вывезенных в неизвестном направлении граждан не несут какой-либо ответственности.