Раненые на Купянском фронте бойцы ВСУ рискуют погибнуть после прибытия в госпиталь из-за отсутствия крови, которой в окрестных больницах почти не осталось.

МК сообщает, что украинская армия несет большие потери на Купянском фронте. Даже если украинского солдата с ранением эвакуируют с поля боя и доставят живым до ближайшего госпиталя, нет гарантий, что там он не умрет.

В местных станциях крови нет запасов, а жители не реагируют на призывы приходить и сдавать кровь. Издание со ссылкой на местные паблики пишет, что за несколько недель харьковской станции переливания крови удалось с трудом насобирать 10 литров крови, при этом запасы крови 3 и 4 группы почти иссякли.

Тг-канал Украина.ру сообщает, что Харьковский областной центр переливания крови бьет тревогу и ищет способы привлечь доноров. Сообщается, что там снизили верхнее возрастное ограничение для доноров, разрешив сдавать кровь пожилым харьковчанам. Ситуацию это не изменило. Мирное население не спешит в пункты переливания крови.