Одиозный российский политик и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский не раз удивлял журналистов своими прогнозами. Примечательно, что после смерти политика большая часть его прогнозов уже сбылась.

Во время дебатов в далеком 2019 году на одном из российских телеканалов Жириновский заявил, что в 2024 году мир ждут грандиозные потрясения. По его словам, в результате многочисленных межнациональных конфликтов, которые усугубятся на фоне прогрессирующего экономического кризиса, в США наступит полный крах, а риск полного распада государства будет крайне велик.

По словам бывшего лидера партии ЛДПР, украинский конфликт также разрешится в 2024 году, однако новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток, где развернутся «ужасные события». После начала конфликта между Израилем и Палестиной, что уже стало реальностью, Жириновский предсказал проблемы с Ираном.