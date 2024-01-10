Жертвы добычи медвежьей желчи

Спустя почти 20 лет после того, как во Вьетнаме было полностью запрещено содержание медведей ради добычи у них желчи, сотни несчастных животных все еще ожидают переселения. Источник: ABC News.

Менее чем в часе езды от шумного Ханоя находится спасательный центр Там Дао, который является убежищем для людей и медведей, которые проводят в этом центре свои дни.

199 медведей, проживающие в этом тропическом вечнозеленом лесу на 11 гектарах и считающие это место своим домом, получают программу ухода, напоминающую реабилитационный центр знаменитостей: индивидуально подобранные диеты, постоянно меняющийся ассортимент игрушек для развлечения, сеансы физиотерапии и современное медобслуживание.

Все это резко контрастирует с тем, к чему привыкли эти животные.

Многие из них не видели солнечного света и не чувствовали травы под лапами в течение многих лет или даже десятилетий с тех пор, как каждого из них отловили в дикой природе ради получения от них «жидкого золота».

Медвежья желчь – популярный ингредиент традиционной китайской медицины, используемый для лечения всего: от похмелья до рака, а совсем недавно – еще и коронавируса.

Исследователями было обнаружено, что ключевой компонент медвежьей желчи – урсодезоксихолевая кислота – действительно эффективен против некоторых заболеваний, включая болезни печени и камни в желчном пузыре, но далеко не от всего спектра заболеваний, при которых его назначают в традиционной медицине Китая.

Усилия властей и зоозащитников

Практика добычи желчи у медведей является незаконной во Вьетнаме с 2005 года, хотя тамошним фермерам дозволяется содержать медведей в качестве домашних животных при условии, что они официально зарегистрированы и не используются для извлечения желчи.

После введения этого запрета в отношении медведей, международные группы зоозащитников работают над спасением несчастных животных.

Туан Бендиксен – глава отделения Animals Asia во Вьетнаме. Он награжден Орденом Австралии за заслуги в обеспечении благополучия животных в Юго-Восточной Азии. Бендиксен оказал помощь в спасении более чем 200 медведей с тех пор, как присоединился к Animals Asia в 2005-м.

«Мы выезжаем на фермы и, работая с местными властями, оцениваем состояние медведей, а затем пытаемся вывести их как можно безопаснее и как можно быстрее из тесных клеток на нашу собственную территорию», – рассказал Бендиксен.

«Большую часть времени мы сотрудничаем с фермерами, что делает наше работу намного проще для всех и менее напряженной. Но нам приходилось проводить спасательные операции в условиях, когда вьетнамские чиновники принуждали какую-либо ферму отказаться от медведей… так что это может быть очень стрессовая и довольно опасная ситуация».

Одним из фермеров, который в 2023 году добровольно отказался от своих пяти медведей, является До Ван Хо. Он сообщил репортеру ABC News, что благодарен тому, что его медведи попали в хороший дом.

«Я думаю, что если люди, у которых тоже есть медведи, придут ко мне, то я поддержу их и предложу передать своих медведей правительству Вьетнама, поскольку это лучшее, что можно сделать», – заявил мужчина.

«Когда мы передаем медведей в места, где о них заботятся, как это делает Animals Asia, животные живут хорошо и становятся красивыми».

Гималайские медведи, или лунные медведи, как их часто называют, занесены в Красный список существ Всемирного союза охраны природы (IUCN) как «уязвимые». 30-летняя торговля медвежьей желчью способствовала 60% сокращению дикой популяции этих животных во Вьетнаме.

Туан Бендиксен усердно работал над развитием отношений с фермерами-заводчиками медведями, а также с представителями индустрии традиционной медицины, чтобы побудить практикующих врачей назначать альтернативы медвежьей желчи.

«Исторически жители Азии использовали медвежью желчь для лечения ран. Это прочно засело в их головах и привело к тому, что медведей стали отлавливать и содержать в клетках для получения желчи», – заявил практикующий традиционную медицину Ву Хуу Тханг. «Это поставило медведей на грань вымирания».

Тханг разработал травяной бальзам от боли и синяков, который, по его словам, эффективен не меньше медвежьей желчи.

«Я традиционный врач и лидер ассоциации традиционных врачей в одном из районов Ханоя. Мы следуем директиве вьетнамского правительства, согласно которой защита окружающей среды и природы очень важна», – сказал он. «Мы советуем членам нашей ассоциации – традиционным врачами – использовать альтернативные травы для искоренения практики лечения желчью».

Свобода в последние годы жизни

Большинство медведей в спасательном центре Там Дао ежедневно принимают лекарства для лечения хронических заболеваний, включая гипертонию, дерматит, артрит и боль.

Прежде, чем животные были спасены, вьетнамские фермеры чаще всего содержали их в небольших клетках и периодически вводили медведям успокоительное, чтобы можно было ввести длинную иглу в желчный пузырь для извлечения желчи.

Ветеринары и персонал зоозащитного центра следуют подробной таблице индивидуальных медицинских потребностей своих подопечных для выдачи им ежедневных доз препаратов, которые помещаются внутри угощений, таких как бананы, обмазанные медом.

По словам Джилл Робинсон (ее фото выше), цель их центра состоит в том, чтобы облегчить животным симптомы, чтобы те могли насладиться оставшимися годами жизни.

«Несмотря на то, что с ними невероятно [хорошо] управляются и они не болеют, они счастливы и достаточно здоровы… все наши медведи вскоре умрут, поскольку их прежде выращивали только ради желчи».

Женщина основала Animals Asia еще в 90-х после того, как впервые увидела условия, при которых добывалась медвежья желчь. В то время она работами в Международном фонде защиты животных (IFAW).

Робинсон призналась, что ее жизнь полностью изменил первый же визит на ферму по добыче медвежьей желчи.

«Это было похоже на удар молнии, когда я увидела, как эти 32 гималайских медведя содержатся в этих ужасных крошечных клетках», – рассказала она.

«И когда я ошарашенно шла между этими рядами клеток в шоке, то, должно быть, слишком близко подошел к одной из них и почувствовала, как что-то коснулось моего плеча. Я обернулась, а это была медведица, которая выдвинула лапу сквозь прутья клетки».

«И тогда я сделала нечто действительно безрассудное, чего мы никогда бы сегодня не сделали, потому что знаем, насколько непредсказуемыми и потенциально агрессивными могут быть эти медведи. Но ее лапа торчала из клетки. И я взяла ее своей рукой. А медведица просто пожала мне пальцы».

«И этот жест все изменил для меня. Эта медведица положила начало нашей мечте о спасении всех животных здесь, во Вьетнаме и в Китае. И я знала, что никогда больше не увижу эту медведицу».

«Но именно эта самка гималайского медведя стала причиной нашей борьбы за организацию заповедника в Китае и за обустройство двух заповедников здесь, во Вьетнаме, а также за полный запрет добычи медвежьей желчи на местных фермах».

Сложность закрытия медвежьих ферм

Одним из главных препятствий на пути к прекращению выращивания медведей под добычу желчи во Вьетнаме является поиск места для переселения животных.

Центр в Там Дао вмещает 200 медведей, в настоящее время в нем содержится 199 особей. На желчных фермах по всему Вьетнаму остается порядка 240 медведей, и нет никакой перспективы их выпуска в дикую природу.

Но благодаря усилиям Animals Asia сейчас открывается новый приют для остающихся на фермах гималайских медведей. По словам Хайди Куайн, руководителя команды ветеринаров, это начало конца индустрии «жидкого золота» во Вьетнаме. Ее организация обещает спасти последнего медведя с фермы уже к 2026 году.

«Мы собираемся положить конец выращиванию медведей ради желчи, и я надеюсь, что через 10 лет мы сможет придумать, как выпустить медведей во вьетнамские леса, чтобы им более не требовалось такое убежище», – заявила Куайн.

«И когда следующее поколение вьетнамских детей будет посещать свои национальные парки, они смогут увидеть свободных медведей в дикой природе, как это и должно быть. В этом моя мечта и надежда».

Хотя в Китае сейчас выращивается намного больше медведей, и эта практика остается законной, Куайн надеется, что успех их проекта во Вьетнаме вдохновит другие азиатские страны прекратить существование медвежьих ферм.

«Один из самых важных аспектов того, что мы делаем здесь, во Вьетнаме, заключается в том, что мы разрабатываем дорожную карту, которую другие страны региона, где имеются медвежьи фермы, могут использовать в качестве модели того, как положить конец этой отрасли», – заявила женщина.