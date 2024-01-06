В литовском автобусе в Вильнюсе пожилая украинка подверглась издевательствам со стороны местного населения, так как ее приняли за россиянку из-за русской речи. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Сети распространилась видеозапись, как в литовском автобусе несколько мужчин отобрали у женщины в возрасте мобильный телефон и отказывались его возвращать. Причина оказалась достаточно банальна – они приняли ее за россиянку. Мужчины начали «играть в собачку», перекидывая телефон из рук в руки и выкрикивая фразу: «Тут не Россия». Женщина металась по салону, пытаясь вернуть свой телефон. Все окружающие молча наблюдали за происходящим. Кто-то снял инцидент на видео и выложил его в социальных сетях.

После попадания ролика в Сеть, стало известно, что жертвой издевательств оказалась жительница Кривого Рога, которая переехала в Вильнюс и получила статус беженца. Отмечается, что местные полицейские задержали мужчин, издевавшихся над украинкой.