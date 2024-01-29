Президент Украины Владимир Зеленский во время своего интервью с журналистами телеканала ARD заявил о желании вернуть в страну всех мужчин мобилизационного возраста, покинувших территорию Украины. По словам украинского президента, по возвращению на Украину мужчины не обязательно отправятся на фронт. В первую очередь, отметил Зеленский, они должны поддержать украинскую экономику, находящуюся на данный момент в упадке.

«Мы желаем, чтобы люди, совершившие незаконный выезд и достигшие мобилизационного возраста, вернулись в Украину… Это вопрос справедливости», – заявил президент Украины.

Зелеснкий добавил, что мужчины мобилизационного возраста, незаконно выехавшие с территории Украины, обязаны вернуться на родину, чтобы здесь платить налоги и пополнять государственный бюджет. По словам президента Украины, на данный момент ВСУ не испытывает недостатка в живой силе, поэтому бояться призыва в армию не стоит. Однако, он подчеркнул, что все граждане Украины обязаны платить налоги, необходимые для обеспечения армии.