Украинский президент В. Зеленский должен был 25 января принимать поздравления с 46-летием, но он запретил любое упоминание о празднике, пишет РБК-Украина.

В офисе Зеленского подтвердили, что президент отменил все встречи, на которых планировалось его поздравление с днем рождения. Ранее сообщалось, что украинский президент отказался от поездки по стране после известий о сбитом ВСУ российском самолете Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных украинца.

24 января над Белгородской областью украинскими ракетами был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. На его борту находились 6 членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военных. Их планировали обменять на российских бойцов. Все находящиеся в сбитом самолете погибли.