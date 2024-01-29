Украинский лидер Владимир Зеленский решил обвинить Запад в начале специальной военной операции на территории Украины. По его словам, слабая реакция западных лидеров на воссоединение Крыма с Российской Федерацией позволило Москве начать СВО в 2022 году. Об этом президент Украины заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

По мнению Зеленского, лидеры стран Европейского союза и Соединенных штатов Америки очень слабо отреагировали на присоединение Крыма к России в 2014 году. Поэтому Москва смогла подготовится к началу специальной военной операции на территории Украины и начать ее в 2022 году. При этом украинский лидер пожаловался на низкий уровень поддержки Киева со стороны Германии и других европейских стран.