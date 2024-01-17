Украинский президент В. Зеленский, нарушая нормы этики и дипломатии, резко прокомментировал заявления бывшего американского президента Д. Трампа.

Ранее Травм в ходе общения с избирателями Айовы заверил, что он «ладит с Путиным», поэтому может быстро разрешить конфликтную ситуацию на Украине. Но такая возможность у него появится лишь в случае избрания президентом.

Во время выступления в Давосе президент Украины В. Зеленский засомневался в способностях Трампа разрешить конфликт. Зеленский адресовал Трампу слова своего отца, который всегда говорил ему: «Сначала думай – потом говори».

Также Зеленский спросил у Трампа, что тот будет делать, когда Путин не ограничится только Украиной. А ведь, по мнению Зеленского, после Украины Москва нацелит амбиции на страны НАТО. И это случится, если Украина проиграет из-за того, что Запад отказался поддерживать ее деньгами и оружием, попытался в очередной раз шантажировать союзников глава киевского режима.