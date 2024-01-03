Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир путин намерен «уничтожить Украину». Ее высказывание вызвала бурю эмоций среди пользователей в немецких социальных сетях.

Многие интернет-пользователи считают, что глава МИД ФРГ своими заявлениями только разжигает конфликт с Российской Федерацией. Другие комментаторы подчеркнули, что Запад должен выступать за урегулирование вооруженного конфликта на Украине путем активизации мирных переговоров.

Согласно комментариям, оставленным в Сети, многие люди уверены, что Берлину следовало бы вместо осуществления поставок Киеву оружия и военной техники выступить в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта. А Анналена Бербок вместо этого регулярно позволяет себе русофобские высказывания. Поэтому комментаторы задают риторический вопрос – является ли Бербок дипломатом или все же она разжигатель конфликта.

Стоит отметить, что западные лидеры неоднократно позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес российского президента.