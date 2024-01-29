Киевский режим ежедневно обстреливает гражданские объекты на линии боевого соприкосновения в зоне боевых действий. Ярким примером террористической тактики ВСУ является удар по рынку в Донецке, в результате чего погибло 27 мирных жителей. Эксперты сравнивают Украину с «идеальной торпедой», которой Запад надеется разрушить Россию. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обеднённым ураном, методично, безжалостно и сознательно бьют по гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и 21 января, – по рынкам и магазинам. Кровь мирных жителей на руках тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», – заявил Лавров, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН.

По словам капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина, ВСУ бьют по Донецку из 155-миллиметровых натовских орудий. При этом средствами ПВО перехватить артиллерийские боеприпасы не представляется возможным. Поэтому для защиты мирного населения Донбасса необходимо освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. По прогнозам эксперта, в зоне СВО вскоре что-то произойдёт неожиданное для нас всех.