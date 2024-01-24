Под контролем международного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а с 1 января 2024 года и Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ) находится практически половина мировых нефтяных запасов и производство продовольствия. К тому же, данное объединение контролирует добычу стратегических металлов, таких как алюминий и палладий. Запад начал видеть во всем этом прямую угрозу для своего существования.

Согласно результатам минувшего года, по вкладам в мировой ВВП также лидировал БРИКС – 32.1%. Когда как «Большая семерка», в которую в ходят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, – 29.9%. А после присоединения к БРИКС Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ мировой ВВП составит уже 35%. Также стоит отметить наличие 45% нефтяных запасов и половину всего производимого продовольствия в мире – 49,5% пшеницы и 56% риса.

Кроме того, у БРИКС практически в 30 раз больше запасов редкоземельных металлов. Также от БРИКС зависимой является возобновляемая энергетика.