Загадочная модель и пилот Надя Марцинко, верная девушка Эпштейна

Как стало известно New York Post, 38-летняя блондинка, 42 раза занимавшая место №5 во время судебных слушаний по делу своего босса Джеффри Эпштейна, уже несколько дней не появлялась по своему давнему адресу в Верхнем Ист-Сайде.

Источник в округе сообщил, что Надя Марцинко (на фото), урожденная Марцинкова, исчезла из поля зрения почти одновременно с обнародованием первой партии судебных документов по делу Эпштейна.

«Я не видел ее уже три дня», – сообщил источник.

Словацкая лолита

Марцинко, когда-то известная как «Глобальная девушка» – одна из самых загадочных и неуловимых персонажей саги об хозяине острова с несовершеннолетними девушками.

Сообщается, что Эпштейн назвал ее своей «секс-рабыней» и привез в Штаты из Словакии, когда ей было всего 15 лет (на фото). Согласно отчетам и судебным документам, она провела многие годы рядом с ним, в том числе летала на его самолете, прозванном журналистами «Экспресс Лолиты» из-за всех молодых девушек, перевезенных на этом самолете.

Впрочем, нет точных сведений о том, была ли Надя Марцинко когда-либо пилотом этого самолета после того, как получила сертификат FAA.

Ее пытались обвинить в соучастии сексуальному насилию над молодыми девушками и в поиске жертв для Эпштейна, но ее адвокаты опровергли эти обвинения, настояв на том, что она была всего лишь жертвой.

Марцинко, которой никогда не предъявлялись официальные обвинения, в 2008 году получила иммунитет от судебного преследования в рамках соглашения Эпштейна об отказе от судебного преследования с властями Флориды.

Она оставалась верна ему и навещала не менее 90 раз, пока он находился в тюрьме Флориды вплоть до самоубийства.

Пилот и инструктор

В видео 2017 года показано, как она разыгрывает летного инструктора в аэропорту Палм-Спрингс, притворяясь глупенькой студенткой авиашколы с косичками, сжимающей в руках розового плюшевого мишку, с улыбкой поднимающейся в самолет перед инструктором. Однако после набора высоты она, судя по видео, поражает его высокой техничностью полета и акробатическим мастерством, выполнением сложных маневров над пустыней.

После розыгрыша, покинув самолет, блондинка высвобождает волосы из косичек и выглядит уже как модель из мира высокой моды.

Надя Марцинко начинала карьеру в сфере недвижимости, прежде чем переключиться на самолеты. Она является гендиректором компании Aviloop, по мнению обозревателя журнала Wired, представляющей собой «в высшей степени странный бизнес по авиабрендингу».

Официальный адрес Aviloop LLC такой же, как постоянный адрес Марцинко на Восточной 66-й улице – в здании, долгое время принадлежащем брату-застройщику Джеффри Эпштейна.

Показания Нади Марцинко, в которых она десятки раз ссылалась на свое право не свидетельствовать против самой себя, были обнародованы в пятницу (5 января) в числе прочих опубликованных документов по уже урегулированному в 2015 году делу о лжесвидетельстве, возбужденному по иску Вирджинии Джуффре против Гислейн Максвелл, с тех пор уже осужденной.