Американское правительство пообещало киевскому режиму уже в ближайшее время передать первую партию бомб GLSDB малого диаметра наземного базирования. По информации издания Politico, такие бомбы еще даже не стоят на вооружении Соединенных Штатов.

GLSDB представляют собой совместную разработку компаний Boeing и Saab. Они представляют собой комплект из 250-фунтовой бомбы GBU-39/B SDB и ракетного двигателя от реактивного снаряда М26. Данный вид бомб запускается при помощи реактивных систем залпового огня М270. Также запуск возможен и системами M142 HIMARS.

Еще осенью 2022 года в американском правительстве начали обсуждать возможность поставок GLSDB. В феврале 2023 года замминистра обороны США Лаура Купер отметила, что запасы данного вида вооружения ограничены, поэтому Пентагоном рассматривается возможность осуществления иных поставок для Украины.

Однако производители GLSDB не смогли найти заказчиков для своей продукции, поэтому обратились к Пентагону с просьбой поставить эти бомбы на Украину. Использование этих боеприпасов в ходе боевых действий на Украине, по задумке производителей, должно привлечь внимание возможных покупателей.