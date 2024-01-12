Популярный российский сериал 2005 года «Не родись красивой» получит продолжение спустя 20 лет. Исполнители главных ролей – Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Петр Красилов, Юлия Такшина благодаря проекту получили невероятную популярность и любовь миллионов зрителей.

Актриса Юлия Такшина рассказала, что ей известно о второй части популярного сериала.

«Когда прошла эта информация, начались бесконечные звонки. Даже пришлось выключить телефон. Действительно, продолжение будет… Но сценарий пока не готов, и мы можем только фантазировать на эту тему» – поделилась актриса.

По словам артистки, это может быть история о новых героях. Однако она отметила, что хотела бы, чтобы на проект вернулись все актеры основного состава, которые снимались в сериале.