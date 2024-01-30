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На Украине были созданы секретные базы для сборки беспилотных летательных аппаратов, которые по итогу ВСУ запустили в российские населенные пункты. Такую информацию передает американское издание Time, ссылаясь на заявление министра стратегических областей промышленности Александра Камышина.

По словам Камышина, секретные базы тщательно охраняются, а тестирование запуском беспилотников производят всего несколько гражданских инженеров, отмечающих успешные или неудачные миссии. Отмечается, что Украина не имеет возможности проводить проверку своих дронов на полигонах из-за отсутствия времени. Поэтому беспилотники проходят испытание во время реальных боевых условиях, а корректировки и улучшения вносятся в ходе их эксплуатации.

«Нам некогда проверять эти вещи на полигоне. Мы тестируем их на поле боя, внося корректировки и улучшения по мере необходимости», – цитирует украинского министра американское издание.

Кроме того Камышин подчеркнул, что  большинство последних атак на РФ ВСУ осуществили при помощи БПЛА собственного производства, а не предоставленных Западом образцов.