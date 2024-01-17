Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона активно работали расчеты средств противовоздушной обороны. Отмечается, что ВСУ решили нанести удар по гражданской инфраструктуре в Геническом муниципальном округе.

Неподалеку от населенного пункта Поповка российские зенитчики сбили две вражеские ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ Великобританией. По словам Владимира Сальдо, украинские националисты пытались нанести удар по школе и медицинскому учреждению. В результате вражеской атаки разрушений и пострадавших нет.

Минувшей ночью и утром 17 января российским зенитчикам удалось отбить над Белгородской областью семь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО «Ольха». Также они сбили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. В Белгородской области был введен желтый уровень террористической опасности, так как украинские боевики регулярно осуществляют атаки на регион.