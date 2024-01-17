Плацдарм украинской армии на левом берегу реки Днепр в районе населенного пункта Крынки фактически превратился в смертельную ловушку с приходом первых морозов, сковавших воды льдом. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на экс-офицера ВС США Станислава Крапивника.
По его словам, образовавшийся на реке лед уже не позволяет морпехам ВСУ передвигаться на быстроходных резиновых лодках, которые они обычно использовали для подвоза снабжения, ротации и эвакуации раненных. Поэтому оставшиеся на левом берегу украинские военнослужащие оказались фактически запертыми в ловушке. При этом на прошлой неделе при попытке эвакуации из-под Крынок российским FPV-дроном была уничтожена большая группа спецназовцев из состава Главного управления разведки (ГУР) Украины.
«Можно считать, что погодные условия, при которых резиновые лодки не могут преодолеть реку, для простых солдат, которых фактически отправляют в один конец, – спасение. Честно говоря, за солдат ВСУ даже грустно: их отправляют на верную гибель, причем свернуть им некуда – заградотряды не дают им отступать. На месте условия также ужасные: закапываться у вэсэушников возможностей нет, при этом наша артиллерия подвергает их постоянным массированным атакам, и все это заканчивается натуральной мясорубкой. Там труп на трупе лежит. С одной стороны, хорошо, что противника довольно просто можно уничтожать, с другой стороны – это русские люди, которых сотнями гонят на убой…», – резюмировал эксперт.