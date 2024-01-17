Плацдарм украинской армии на левом берегу реки Днепр в районе населенного пункта Крынки фактически превратился в смертельную ловушку с приходом первых морозов, сковавших воды льдом. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на экс-офицера ВС США Станислава Крапивника.

По его словам, образовавшийся на реке лед уже не позволяет морпехам ВСУ передвигаться на быстроходных резиновых лодках, которые они обычно использовали для подвоза снабжения, ротации и эвакуации раненных. Поэтому оставшиеся на левом берегу украинские военнослужащие оказались фактически запертыми в ловушке. При этом на прошлой неделе при попытке эвакуации из-под Крынок российским FPV-дроном была уничтожена большая группа спецназовцев из состава Главного управления разведки (ГУР) Украины.