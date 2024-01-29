Военнослужащие ВСУ все чаще выражают недовольство боевыми машинами Bradley производства США. После серьезных потерь, что понесли эксплуатирующие эти боевые машины подразделения ВСУ, недовольство бойцов в отношении американской техники выросло в разы. Такую информацию передает американское издание Military Watch Magazine.

Отмечается, украинские экипажи неоднократно подчеркивали, что Bradley неприспособленны к суровым зимним условиям. Кроме того, многие американские машины были переданы в очень плачевном состоянии.

По сообщению телеканала CNN, в ходе неудачного украинского контрнаступления десятки боевых американских машин были уничтожены в тяжелых боях. По итогу на передовой в распоряжении ВСУ осталось совсем ограниченное количество БМП Bradley.

Соединенные Штаты передали на Украину примерно 200 единиц БМП Bradley. Из них в течение пяти месяцев боевых действий уже 80 единиц были безвозвратно потеряны.