Командование Вооруженных сил Украины приняло решение отправить на фронт 238-й батальон 129-й бригады Территориальной обороны (ТРО). Примечательно, что батальон был сформирован в основном из ограниченно годных к воинской службе мужчин, среди которых инвалиды, люди преклонного возраста и люди с тяжелыми болезнями. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Сформированный из инвалидов, больных и людей преклонного возраста батальон решили перевести из тихого поселка Краснополье в Сумской области в окрестности Красного Лимана, где только за прошедшую неделю ВСУ потеряли около 1,5 военнослужащих. Примечательно, что аналогичная ситуация происходит с 92-м батальоном 107-й бригады ТРО.

Командование украинской армии решило отправить недавно мобилизованных мужчин без боевого опыта и достаточного уровня подготовки в район Купянска. Данные решения свидетельствуют о серьезных проблемах у ВСУ с хорошо подготовленными резервами, которых явно не хватает.