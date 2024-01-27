Российскими военнослужащими в зоне СВО был ликвидирован опытный украинский боец с позывным «Ярый». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В соцсетях был опубликован некролог, согласно которому украинский националист погиб 25 января во время боев за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении. Других подробностей на данный момент нет.

Кроме того, отмечается, что 50-летний Василий Яремко (настоящее имя Ярого) являлся командиром украинского отряда «Белые демоны», входящего в состав националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный в России полк «Азов», признанный экстремисткой и террористической организацией).

Ранее сообщалось, что российскими силами был ликвидирован один из лучших французских снайперов Эрнеста Бабьери и сына хорватского боевика Петра Дукарича. Кроме того, на Кременском участке фронта ВС РФ ликвидировали командира взвода спецназа 12-й бригады оперативного значения «Азов», запрещенной в России террористической организации.