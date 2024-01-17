В ночь на 17 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению, на территории которого находились военнослужащие украинской армии. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» и публикуют видео с последствиями ракетного удара.

«Ночью был нанесён ракетный удар по госпиталю, где, по всей видимости, лечили раненых нацистов. Минздрав Украины подтвердил, что ночью в Харькове ракетной атакой было повреждено некое медучреждение, в результате есть 9 раненых после прилёта. Таким образом, там опровергли заявление ГСЧС, что удар якобы нанесен по “недействующему медицинскому учреждению”», – написали авторы Телеграм-канала.

Ранее российская армия нанесла удар по харьковской гостинице «Парк Отель». В результате попадания ракеты «Искандер-М» здание отеля было серьезно повреждено. Сообщается, что в во время разбора завалов было обнаружено около 30 погибших военнослужащих украинской армии.