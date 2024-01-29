Вооруженные силы Российской Федерации активно применяют психологическое оружие в зоне проведения специальной военной операции для подавления боевого духа противника. Об этом в своем материале сообщает издание «Военное дело».

Каждое утро на линии боевого соприкосновения для военнослужащих украинской армии начинается с призыва о сдаче в плен. Экипаж звуковещательной станции ЗС-88, установленной на базе БТР-80, информирует противника о частоте «Волга», на которой можно обговорить условия для безопасной сдачи в плен.

Также звуковещательная станция используется для поддержки штурмовых подразделений ВС РФ во время атаки на позиции противника. Пока штурмовые группы заходят в тыл противника, звуковещательная станция работает на соседних направлениях, имитируя звуки выдвижения тяжелой бронированной техники, чтобы ввести противника в заблуждение.

С целью деморализации противника и психологического давления на солдат ВСУ, экипаж ЗС-88 транслирует на позиции украинских солдат «Похоронный марш» в исполнении Верди, Огинского и Мендельсона, разбавляя его информацией о потерях ВСУ.