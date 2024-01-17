На пресс-конференции в НСН, которую танцовщица Настя Волочкова организовала 17 января, она рассказала, почему не приняла участие в скандальной декабрьской тусовке блогерши Ивлеевой.

По словам Волочковой, она получила приглашение на тусовку, но решила не ходить на «этот вертеп». В качестве причины Настя назвала не сомнительную тематику вечеринки, на которую предлагалось прийти «почти голым». Настя припомнила, что обижена на главную виновницу и организатора мероприятия – блогершу Настю Ивлеевой.

По словам танцовщицы, Ивлеева была у нее в гостях. Для блогерши они с Джигурдой снимали какой-то ролик. А потом Настя увидела, как Ивлеева на ютуб-шоу «Алена, блин» поливает ее «грязью». Такое «предательство танцовщица забыть не смогла, поэтому из-за затаенной обиды решила проигнорировать приглашение.

В итоге Волочкова оказалась в выигрыше, ведь многие участники скандальной тусовки попали под «отмену». Так, Киркорова вырезали из всех новогодних эфиров, а у Лолиты отменили многие концерты, запланированные на январь и февраль.