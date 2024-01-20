Ядерная торпеда, созданная инженерами Северной Кореи, по сути является аналогом советского вооружения. При этом в России было создано следующее поколение данного типа вооружений – беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Об этом в беседе с порталом «Лента.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
«То, что испытала Северная Корея, – это ядерная торпеда. По сути, они повторили проекты советского образца, когда на вооружении атомных подводных лодок стояли торпеды с ядерными боеголовками. Такая торпеда запускается в сторону корабля противника и приводит к уничтожению его ударной группировки», – заявил Леонков.
По словам эксперта, российская армия решила отказаться от ядерных торпед, отдав предпочтение для борьбы с кораблями противника крылатым ракетам. При этом российские военные инженеры пошли дальше в модернизации данного вида вооружений, создав настоящее оружие возмездия.
«Следующее поколение такого вида оружия, которое есть у России, это беспилотный подводный аппарат “Посейдон”. Это оружие возмездия, которое применяется только во время глобального ядерного конфликта после того, как отработают баллистические ракеты, стратегическая авиация», – резюмировал эксперт.