Ядерная торпеда, созданная инженерами Северной Кореи, по сути является аналогом советского вооружения. При этом в России было создано следующее поколение данного типа вооружений – беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Об этом в беседе с порталом «Лента.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«То, что испытала Северная Корея, – это ядерная торпеда. По сути, они повторили проекты советского образца, когда на вооружении атомных подводных лодок стояли торпеды с ядерными боеголовками. Такая торпеда запускается в сторону корабля противника и приводит к уничтожению его ударной группировки», – заявил Леонков.

По словам эксперта, российская армия решила отказаться от ядерных торпед, отдав предпочтение для борьбы с кораблями противника крылатым ракетам. При этом российские военные инженеры пошли дальше в модернизации данного вида вооружений, создав настоящее оружие возмездия.