Самыми уничтожаемыми гаубицами западного производства в зоне специальной военной операции являются созданные по образцу норвежского аналога польские САУ Krab. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

«На Украине очень много польского оружия, не меньше, чем немецкого. Поляки отдали Вооруженным силам Украины (ВСУ) и авиацию, и танки, и артиллерию. Много всего, в том числе и гаубицы Krab, которые чаще всего уничтожаются. Они сделаны на базе норвежского аналога, имеют калибр 155 миллиметров, достаточно дальнобойны. Но под раздачу попадают чаще, чем американские или французские. Тем не менее это очень серьезное оружие», – отметил эксперт.

По его словам, большинство западных гаубиц превосходят российские образцы в дальности стрельбы, поэтому преимущественно их уничтожают барражирующими боеприпасами или авиацией. Однако уже в ближайшее время на фронт должны поступить современные российские артиллерийские комплексы, которые в значительной степени улучшат эффективность контрбатарейной борьбы ВС России.