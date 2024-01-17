Военный блогер-эксперт Александр Razvedos Арутюнов решил поделиться инсайдерской информацией о том, что американские истребители вполне уже могут находиться на Украине, а командование ВСУ может продумывать план по первому применению F-16.

Блогер ссылается на информацию инсайдера и предупреждает, что не готов поручиться за сведения, потому что собственными глазами он не видел подтверждения появления F-16 на украинской территории. Однако его инсайдер сообщил, что американские истребители в «смехотворном» количестве уже прибыли в распоряжение ВСУ, при этом они были доставлены в собранном виде. Ранее военные эксперты допускали, что американские самолеты могут быть переправлены на Украину в разобранном виде, чтобы украинцы уже на месте осуществили их сборку.

Арутюнов пишет, что первые бомбардировки на F-16 украинцы проведут максимально «пафосно и громко», чтобы оправдать долгое и утомительное выклянчивание самолетов у Запада. Он допустил, что ВСУ могут наносить удары другими видами оружия, а выдавать результаты за авиабомбардировки при помощи F-16. Но в любом случае истребители F-16 не окажут значительного влияния на ход спецоперации, уверен блогер и бывший спецназовец.