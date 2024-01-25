Очередной обмен военнопленными между ВС РФ и ВСУ, который должен был состояться 24 января, был сорван в результате теракта, совершенного украинской армией. В Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. В результате 74 человека, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

«Мы ждали вчерашний обмен, очень ждали. На столе лежал список наших, которых мы должны ждать дома после обмена. И в 14:00 мне сказали, что его не будет. Я думаю, если появится третья сторона, которая возьмет на себя функцию переговоров, обмен возобновится», – заявила омбудсмен.

По словам Мерзляковой, несмотря на ужасные условия содержания в украинском плену и пытки российские военнослужащие очень часто возвращаются на фронт после обмена. Омбудсмен рассказала о случае, когда к ней пришел российский солдат с Урала с букетом цветов, чтобы отблагодарить за содействие в освобождении, и заявил о принятом решении вернуться на фронт.