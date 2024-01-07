Сразу на четырех направлениях линии соприкосновения ВСУ изменили тактику ведения боевых действий. Причиной стал недостаток личного состава, сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

Сейчас на первой линии обороны находится минимум военнослужащих ВСУ. Как только российские подразделения переходят в наступление, противник перебрасывает туда подкрепление. Это своеобразная тактика «пожарных команд», от которых требуется удерживать позиции любой ценой.

Киев задействовал ее в Запорожской области и на северном фланге Артемовска. Также тактика применяется на Купянском направлении и у Сватово-Кременной. То есть, нехватка личного состава в распоряжении ВСУ столь ощутима, что они уже не в состоянии обеспечивать живой силой первую линию обороны и испытывают серьезные сложности с удержанием позиций на всех направлениях.