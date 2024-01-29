Освобождение российскими войсками Табаевки рядом с Купянском – это промежуточный результат наступления, благодаря которому ВС РФ значительно улучшили свои позиции в Харьковской области. Кроме того, это начало обрушения фронта ВСУ на всех направлениях, которое произойдет уже на протяжении нескольких месяцев, рассказал военный корреспондент Василий Ткач порталу Ura.ru.

Он пояснил, что ВС РФ значительно активизировали продвижение под Купянском еще в начале января. Сейчас они методично идут вперед и одновременно истощают силы противника по всей линии соприкосновения. Конечным итогом станет обрушение фронта ВСУ.

Теперь ВС РФ продолжат движение в сторону Харькова из Белгорода. Кроме того, заметен прогресс под Авдеевкой и в Херсонской области. В последней действуют опытные бойцы, которые ранее уже проявили себя под Соледаром, отметил военкор.