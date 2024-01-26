После крушения военно-транспортного самолета Ил-76 ВС России в небе над Белгородской областью в результате атаки ВСУ у России есть два основных сценария развития дальнейшей ситуации. Об этом в Телеграм-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

По мнению военкора, теперь Вооруженные сил Российской Федерации могут сбивать средствами противовоздушной обороны любые транспортные самолеты в небе над территорией Украины, в том числе и следующие из западных стран.

Также российская армия может применить в зоне проведения специальной военной операции новый вид тяжелого вооружения, который приведет к быстрой победе на поле боя. В таком случае Кремль должен заранее уведомить киевский режим о применении данного вида вооружения. По словам военкора, данный сценарий вполне может стать реальным, поскольку украинский конфликт постоянно идет по пути ужесточения боевых действий.