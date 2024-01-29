Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись оказания медицинской помощи раненному украинскому солдату. Отмечается, что бойцы первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск спасли жизнь раненному военнослужащему ВСУ, которого сослуживцы оставили во время отхода в тыл.

Спасенным украинским бойцом оказался стрелок третьей танковой бригады второго батальона ВСУ Шаропов Д.М. 1978 года рождения. Мужчина рассказал, что с супругой проживал на территории Украины и попал под мобилизацию. При отводе его бригады в тыл он получил ранение, однако сослуживцы бросили его умирать.

Ранее пленный украинский штурмовик рассказал, что вместе со своим отрядом находился в Авдеевке (ДНР). Он и все его сослуживцы были рады сдаться в плен, так как в результате тяжелых боевых действий у них наступило отчаяние, ведь командование не собиралось эвакуировать их из горячей точки.