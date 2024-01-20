Фронтовой репортер Александр Коц в авторском тг-канале выложил ролик, снятый в окопе где-то на передовой СВО. В кадре российский солдат читает стихи о великой России.

Военкор пишет, что в ролике – вся «окопная правда», в которой много грязи и холода, тоскливых пейзажей на сотни метров вокруг, застилаемых стелющимся туманом, звуки грохочущих разрывов и призрачная надежда дойти до своих. Но сила духа бойца в кадре впечатляет. Чтобы заглушить боль от раненой ноги, сильно перетянутой жгутом, он читает стихи И. Талькова о великой России.

В следующем сообщении Коц уточняет, что боец с видео жив. Военкор выяснил, что солдата дома ждут жена и четверо детей. На СВО он пошел добровольцем, а запись сделал для своего ютуб-канала.