Военный корреспондент Александр Коц назвал условие, при котором получится защитить Белгород от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, этого не получится, если не взять под контроль ВС РФ Харьков.

По словам военкора, расстояние между Белгородом и Харьковом по прямой составляет всего 70 километров. Это является оптимальным расстоянием для обеспечения безопасность от атак ВСУ. Коц также подчеркнул, что взять под свой контроль Харьков будет крайне сложно.

Однако это является необходимо для безопасности российских граждан. К тому же, люди проживающие в Харькове, также хотят освободиться от нацистского киевского режима. А украинские боевики не перестанут атаковать российские города, если у них будет такая возможность.

Максимальная дальность стрельбы из РСЗО HIMARS составляет 84 километра. Это дает возможность ВСУ могут осуществлять атаки на Белгород из городов Украины, а этого допускать нельзя, подчеркнул Александр Коц.