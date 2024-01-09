Вооруженные силы Тайваня разослали гражданам страны предупреждение о воздушной тревоге, сообщил о пролете возле острова китайской ракеты. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в момент, когда глава Министерства иностранных дел Тайваня Джозеф Ву отвечал на вопросы журналистов во время своей пресс-конференции. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

«В 15:04 (по местному времени) Китай осуществил запуск спутника, который пролетел через южную часть воздушного пространства. Просим население соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения неопознанных объектов немедленно сообщите в полицию и спасательные службы», – указывалось в сообщении.

Министр иностранных дел Тайваня прочитал сообщение и, успокоив журналистов, продолжил свою пресс-конференцию.