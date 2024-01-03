В Антарктиде исследователи обнаружили следы древних руин, предположительно ранее являющиеся древним городом. Из-за глобального потепления многовековой лед начал оттаивать, благодаря этому археологам удалось увидеть останки древних строений.

По словам специалистов, на спутниковых снимках антарктической ледяной поверхности, стали видны структуры, напоминающие древние строения. Ученые обнаружили на этих зданиях множество необычных деталей, являющихся признаком древних градостроительных традиций.

Археологи считают, что обнаруженные руины представляют собой архитектурные останки древней цивилизации, существовавшей на континенте тысячи лет назад. Ученые уверены, что данное открытие может изменить прежнее понимание человеческой истории, раскрыть взаимосвязь древних цивилизаций с антарктическим континентом.

Кроме того ученые призвали пока не делать поспешных выводов, пока не будут проведены более детальные исследования. Ведь на данный момент специалисты обладают небольшим количеством информации, чтобы делать какие-то громкие заявления.