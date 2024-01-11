Вооруженная группа неизвестных лиц напала на торговое судно в окрестностях порта Сохар в Оманском заливе. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03.30 UTC (06.30 по московскому времени)», – сказано в сообщении.

Известно, что на борт торгового судна проникло не менее четырех вооруженных человек в масках, одетых в черную военную форму. По словам представителя службы безопасности судовладельца, во время последнего разговора с капитаном судна он услышал голоса неизвестных лиц.

Напомним, что 10 января в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа заявил об атаке на военно-морское судно США в акватории Красного моря со стороны йеменских хуситов.