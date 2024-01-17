Двухметровая скульптура бело-голубого мяча была установлена прямо над задвижкой газопровода властями Верхнеуральска. В случае утечки арт-объект рискует превратиться в настоящую бомбу, способную взорваться от малейшей искры. Об этом сообщают члены городского движения «Наследие» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Задвижка высокого давления по всем правилам безопасности проходит проверку ежемесячно, а два раз в год, делается текущий ремонт и техническое обслуживание. Знаю не понаслышке, что при перепаде температур, периодически эта задвижка начитает «травить» или, другими словами, пропускать газ из газопровода. Пределы взрываемости природного газа 3,1-12,1% по объему. Установленный мяч – хороший резервуар для улавливания газа и по сути может превратиться в бомбу замедленного действия, для взрыва которой, необходима небольшая искра», – написали члены городского движения.

Известно, что установка данного объекта была согласована с коммунальным предприятием и «Газпромом». По словам городских чиновников, скульптура в форме мяча не является герметичной, поэтому не представляет опасности, а газовое оборудование всегда доступно для проверки.