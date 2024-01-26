Мэр города Мегион, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе, Алексей Петриченко встретился с женщиной, которая в течение двух дней рыла могилу для собственной матери на морозе, чтобы принести свои извинения. Об этом чиновник написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Встретился с Оксаной. Сожалею, что в такой эмоционально тяжелый период им пришлось столкнуться с такими трудностями. Приношу соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями», – написал мэр Мегиона.

По словам чиновника, он уже дал «строгие указания», чтобы подобная ситуация не повторилась вновь, а также пообещал наказать всех виновных. Напомним, что у жительницы города Мегион по имени Оксана умерла родная мать. После обращения в муниципальную организацию оказалось, что на кладбище нет выкопанных могил. Женщине выделили место для захоронения матери, но выкопать могилу предложили за 60 тысяч рублей. После этого Оксана приняла решение выкопать могилу самостоятельно.