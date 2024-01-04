Под угрозой депортации из Латвии оказалось 1167 граждан России. Власти обвиняют их в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Об этом в своем материале сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

«Согласно последней информации, депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране», – пишет автор материала.

По информации латвийских чиновников, в декабре 2023 года под угрозой депортации из страны находилось 1213 граждан Российской Федерации, однако впоследствии 46 человек покинули страну самостоятельно. Среди находящихся под угрозой депортации из Латвии россиян примерно одинаковое количество мужчин и женщин. При этом 789 высылаемых россиян старше 60 лет.

По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации граждан Российской Федерации из Латвии будет «сложным и обременительным».