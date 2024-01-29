Владимир Зеленский заявил о наличии «миллионной» армии на Украине. И в то же время украинский президент утверждает, что в рядах ВСУ служат до 880 тысяч человек. Его слова приводит телеканал ARD.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», – заявил президент Украины, добавив, что за границу выехало примерно 6.5 – 7.5 миллионов человек.

В декабре минувшего года Владимир Зеленский заявлял о численности украинской армии в размере более 600 тысяч человек. А в феврале 2022 года численность ВСУ составляла 260 тысяч человек.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о выявлении в украинских территориальных центрах комплектования (так на Украине именуются военкоматы – ред.) многочисленных нарушений. Он отметил, что ведомство начало проведение незапланированных проверок ТЦК.