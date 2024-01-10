В ночь на 10 января Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по местам дислокации военнослужащих украинской армии в Харьковской области. Об этом пишут авторы Телеграм-канала «Первый Харьковский», публикуя фотографии с места прилета.

«Фотографии того, что осталось от детского лагеря “Солнечный”, который расположен за объездной дорогой. Оккупационные власти Харькова пишут, что никто не пострадал и лагерь был пуст. В реальности – он был заселен всушниками под завязку», – написали авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что на территории детского лагеря «Солнечный» после начала специальной военной операции проживали бойцы нацбатов и подразделений территориальной обороны. Еще один ракетный удар ВКС РФ был нанесен по территории клуба «Аризона» в Харькове. В заведении обычно собирались бойцы украинских радикальных батальонов. Местные власти не сообщают о пострадавших в результате ракетных ударов.