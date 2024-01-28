Венгерский правый политик Ласло Тороцкаи во время своего выступления в Будапеште на съезде партии «Наша Родина» заявил, что в случае поражения Украины в конфликте С РФ Закарпатье может отойти к Венгрии. Такую информацию со ссылкой на местные СМИ сообщает «Страна.ua».

Тороцкаи отметил, что в случае утраты Украиной государственности, единственная партия в Венгрии «Наша Родина» просто обязана претендовать на Закарпатье.

«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», – процитировала «Страна.ua» лидера партии «Наша Родина».

Кроме того, венгерский политик призвал к прекращению боевых действий на Украине. Он заявил о необходимости проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Причем, по словам Троцкаи, переговорный процесс следует провести как можно скорее. Кроме того, он заявил о необходимости сотрудничества страны не только с Западом, но и с другими государствами.

Ранее Тороцкаи заявил, что расширение НАТО на восток является интересом США, который принесет ущерб всей евразийской цивилизации, частью которой также является РФ.