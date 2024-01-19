Российские снайперы, работающие в зоне проведения спецоперации, демонстрируют результативность в любое время суток. Заход солнца не становится для них помехой, чтобы успешно выполнить задачу по уничтожению врага.

Тг-канал Colonelcassad показал видео с ночной работой снайперов Донецкого армейского корпуса. Стрелки выдвигаются на позиции, обнаруживают цели, терпеливо дожидаются походящего момента. Наведение на цель занимает доли секунды. Выстрел – и украинская армия теряет еще одного бойца, говорится в публикации.

Минобороны РФ показывало ранее, как снайперская пара работает в дневное время, когда быть замеченным шансы больше. Стрелки получают координаты цели и уходят на позиции. Перед работой на месте они прорабатывают несколько путей отхода. После того как цели уничтожены, снайперская пара возвращается в своё подразделение, входящее в состав «Южной» группировки войск.