Авторы Телеграм-канала «Шепот фронта» сообщили, что в зоне проведения спецоперации на Украине был ликвидировал «двойник» главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского. По информации ТГ, «двойником» Сырского оказался боец ВСУ по имени Анатолий. Он погиб в зоне боевых действий 3 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский признал продвижение российской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях. Он подчеркнул, что на некоторых направлениях в зоне боевых действий украинские подразделения оказались в очень тяжелой ситуации.

Украинский генерал подчеркнул, что Вооруженные силы России активно применяют авиацию для нанесения ударов по украинским позициям. Также российские пехотинцы активно используют бронированную технику и ударные беспилотные летающие аппараты.