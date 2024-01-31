Жители Ярославля возмущены тем, что в месте установки мусорных контейнеров для бытовых отходов неподалеку от больницы имени Соловьева, был обнаружен гроб. Неизвестные лица вынесли ритуальный предмет на помойку, что очень напугало местное население.

Соответствующий снимок очевидцы опубликовали в местных соцсетях. Под снимком собралось множество комментариев, в которых большинство людей сошлись во мнении, что подобные вещи недопустимо выбрасывать вместе с обычным мусором. Для утилизации негодных предметов, предназначенных для оказания ритуальных услуг, должны быть выделены специальные места для утилизации.

«…валяются крышки от гробов, по размерам — небольших. Возможно, детских. Ужас какой-то! Чего ж не во дворе каком-нибудь такие вещи скинули? На кладбищах такого не встретишь, а тут почти в центре города», – написала недовольная горожанка.

В пресс-службе местной мэрии сообщили, что в связи с данным инцидентом была проведена проверка. Однако личность нарушителя, выбросившего гроб на помойку, не была установлена. По мнению властей, данный предмет был выброшен ночью.