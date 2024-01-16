В Воронеже на санаторий «Дон» рухнули обломки вражеского беспилотного летательного аппарата. Фрагменты дрона были обнаружены утром во вторник 16 января. Снимки обломков и санатория массово разлетелись по местным Телеграм-каналам. Исходя из фотографий, значительных разрушений здание санатория не получило. Незначительно был поврежден фасад санатория.

Ночью 16 ноября Воронежскую область атаковало 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Основной удар был в Ленинском и Советском районе города Воронежа. В результате атаки противника в домах разбиты окна и балконы. Кроме того, повреждения получили и припаркованные автомобили.

Среди пострадавших – 10-летняя девочка. Ребенок получил ранения в шею, руки и ноги. Медпомощь девочке была оказана на месте.

В результате ночной атаки беспилотников в Воронеже был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе были открыты пункты временного пребывания.