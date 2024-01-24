Тюменский ученик 9 класса приревновал подружку к однокласснику и решил расправиться с ним, сообщил тг-канал Ural Mash.

По данным тг-канала, девятиклассник планировал, как расправится с одноклассником, который проявлял чрезмерное внимание к его подружке. «Отелло» решил подключить своего товарища, подбивая его на преступление. Но приятель рассказал обо всем учительнице, а та – полицейским.

Полицейские обнаружили в смартфоне школьника заметки о шутинге. Он также переписывался с девочкой из параллели, спрашивая у нее совета. Они мечтали, с какой жестокостью расправятся с «жертвой». При обыске в комнате подозреваемого нашли чертежи оружия, пневматический пистолет, тетрадь с записями, которые ученик делал своей кровью.

В отношении школьника открыты два дела по уголовным статьям. Самого его положили на обследование в психдиспансер, пишет тг-канал.