В Техасе замечен неподвижный аллигатор в обледенелом пруду

На первый взгляд эта рептилия кажется замерзшей насмерть или близкой к смерти. В действительности этот аллигатор погрузился в анабиозе и ждет, пока пруд не оттает. Источник: Outdoor Life.

Видео с аллигатором, неподвижно лежащим в замерзшем пруду в г. Бомонт (Техас), опубликованное в тикток-аккаунте Эдди Ханхарта в четверг (18 января), стало вирусным, но не по причине замороженного хищника. Хотя неподвижная рептилия кажется мертвой подо льдом, Ханхарт напоминает зрителям, что аллигатор вполне жив и способен выдерживать отрицательные зимние температуры именно в этом положении. Высунув кончик морды чуть выше ледяной плоскости и полностью выдвинув из-под воды ноздри, аллигатор будет продолжать дышать таким способом, ожидая оттаивания водоема.

«В холода мы надеваем много одежды, но это то, что подходит американскому аллигатору», – сообщил Ханхарт, энтузиаст рептилий и сотрудник парка приключений Gator Country Adventure Park, регулярно публикующий видео об аллигаторах.

«Видите ли, эта особь поняла, что прошлой ночью будет мороз. Поэтому аллигатор нашел для себя удобное место под водой, высунул нос из воды и дождался, когда лед замерзнет вокруг его носа. Эта рептилия не умерла, она полностью живая. Сейчас у аллигатора пульс снижен до трех ударов в минуту, и как только лед растает, он поспешит на берег и примется греться под теплыми лучами солнца».

Мастер анабиоза

Аллигаторы переходят в такое состояние, называемое брумацией, в осенние и зимние месяцы. Подобно зимней спячке у некоторых млекопитающих, это физическое состояние позволяет рептилиям потреблять очень мало калорий и, таким образом, тратить очень мало энергии на поддержание жизни, сохраняя запасы питательных веществ. Их метаболизм и температура тела резко падают, и они становятся вялыми. В таком состоянии они останутся до весны, когда вокруг начнет ходить и плавать больше потенциальной пищи. Брумация используется разными рептилиями, рыбами и земноводными.

Ранее мы рассказывали о другой уникальной способности аллигаторов – умении слышать под водой.

Бомонт находится на юго-востоке Техаса, недалеко от границы с Луизианой. На прошлой неделе холодные температуры обрушились на большую часть США, а ночные минимумы в Техасе по ночам опустились значительно ниже нуля. Хотя замерзшие пруды не всегда являются обычными для зимы в этой части североамериканского юга, аллигаторы всегда готовы воспользоваться своей странной тактикой зимнего выживания. Так что, если вам придется увидеть в замерзшем пруду аллигатора, не волнуйтесь на него. Он так выживает.